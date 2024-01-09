شكرا لقرائتكم خبر عن الأجهزة الأمنية الصومالية تضبط شبكة إرهابية وسط البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أجهزة الأمنية الصومالية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط شبكة من عناصر مليشيات الخوارج، فى عملية أمنية بمدينة بلدوينا بمحافظة هيران وسط البلاد .

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) بأن عناصر الشبكة كانت تسعى إلى العبور لمحافظة غلغدود عن طريق محافظة هيران التي تشهد عمليات عسكرية مكثفة للقضاء على الإرهابيين.

وكان الجيش الصومالى،تمكن بالتعاون مع الأصدقاء الدوليين، فى ضربة جوية، من قتل 26 عنصرا من مليشيات الشباب الإرهابية، بينهم قائد ميدانى فى منطقة "جيح جيح" الواقعة جنوب محافظة مدغ وسط البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن الجيش الصومالى استهدف أيضا أوكارا للإرهابيين. يشار إلى أن القوات المسلحة الصومالية تمكنت، أمس الأول الجمعة، من قتل أكثر من 50 إرهابيا في نفس المنطقة جراء معركة شرسة دارت بينهم.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز