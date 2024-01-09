الإمارات تستهدف رفع إسهام السياحة في الاقتصاد لـ123 مليار دولار

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، قال نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد: "تطلق الإمارات اليوم موسما جديدا من حملة السياحة الوطنية السنوية "أجمل شتاء في العالم".

وأضاف: "الإمارات تشهد تدفقا سياحيا كبيرا بسبب أجوائها الجميلة.. ومواردها الطبيعية.. وكنوزها المعمارية.. ومعالمها الثقافية.. وقبل كل ذلك شعبها الطيب المضياف".

وتابع: "هدفنا الوصول لـ450 مليار درهم (نحو 122.61 مليار دولار) مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2031".

2 مايو 2023, 08:40 GMT

وتنطلق حملة "أجمل شتاء في العالم" هذا العام تحت شعار "قصص لا تنسى" في برامج متنوعة وأجندة مليئة بالأحداث والفعاليات.

وتستهدف الحملة الأكبر من نوعها تنشيط السياحة الداخلية في مختلف أنحاء الإمارات واجتذاب السياح من أرجاء العالم كافة للاستمتاع بالمناخ المميز، وزيارة أهم المعالم السياحية والثقافية، وممارسة الأنشطة البيئية والرياضية والترفيهية المتنوعة.