شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يواصل جرائمه.. استشهاد 4 فلسطينيين في غزة والضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 3 فلسطينيين وجرح عدد آخر مساء اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلًا سكنيًا في جباليا شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين وجرح عدد آخر، معظمهم من الأطفال والنساء.

كما استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية أم صفا شمال غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيرانها على شاب فلسطيني في قرية أم صفا، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

محاصرة مخيم النصيرات

وتواصل الدبابات الإسرائيلية محاصرة مخيم النصيرات وسط القطاع من الجهة الشرقية والشمالية، وسط قصف على المنازل والأحياء السكنية في المخيم.

وتحاصر الدبابات الإسرائيلية المناطق الشرقية من وسط قطاع غزة، وسط قصف جوي ومدفعي مكثف، وطال هذا القصف المدخل الشرقي لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.

كما حال هذا القصف من وصول الشهداء والجرحى من مخيمات البريج والمغازي والنصيرات للمستشفى.