"حزب الله" يعلن مقتل أحد عناصره في غارة إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الحزب، في بيان له، إن "المجاهد نابغ أحمد القادري "أبو علي"، ارتقى شهيدا على طريق القدس إثر غارة إسرائيلية على بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان".

أمس, 14:55 GMT

وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الثلاثاء، استهداف قيادة المنطقة الشمالية التابعة للجيش الإسرائيلي في مدينة صفد، وذلك ردًا على اغتيال كل من نائب رئيس المكتب السياسي في "حماس"، صالح العاروري، والقيادي في "حزب الله"، وسام طويل.

وقال كاتس، في تصريحات نقلتها "القناة الـ 14" الإسرائيلية: "لقد وضعنا هدفًا لإعادة الأمن إلى السكان في شمال وجنوب دولة إسرائيل. الولايات المتحدة لن تقاتل بدلاً منا"، مضيفًا أن إسرائيل وضعت 4 مراحل للحرب، وهي الآن في المرحلة الثالثة.

أمس, 18:54 GMT

وأعلن "حزب الله" اللبناني، أول أمس الاثنين، مقتل أحد قادته الميدانيين في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان. وقال الحزب في بيان، إن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف سيارة القائد الميداني وسام الطويل، في بلدة خربة سلم، ما أدى إلى مقتله".

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "سلاح الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أحد القادة العسكريين في حزب الله، وسام طويل، الذي يعادل رتبة لواء في الجيش الإسرائيلي، وهو المسؤول عن قصف القاعدة الجوية الإسرائيلية في ميرون".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 23 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 50 ألف شخص.