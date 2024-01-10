إسرائيل تعتقل 5780 فلسطينيا منذ السابع من أكتوبر الماضي

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت الهيئة في بيان، أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطُروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.

وأضاف البيان أن "حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، استهدفت الفئات كافة، ومنها الأسرى السابقين، والمرضى، وكبار السن".

وأشار إلى أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي رام الله، وبيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل وجنين وطوباس وطولكرم ونابلس.

وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال في مختلف مناطق الضفة الغربية، بشكل شبه يومي منذ بدء التصعيد والحرب مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، في قطاع غزة.

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع مستمرة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.