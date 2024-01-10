"القسام" تنشر مشاهد لقيامها بعمليات مباشرة ضد مراكز عسكرية إسرائيلية... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - وتوضح المشاهد المعارك الدائرة بين "كتائب القسام"، والقوات الإسرائيلية، وتبين لحظة تدميرعدة دبابات إسرائيلية، وضرب مقار تابعة للقوات الإسرائيلية في غزة.
وذكرت "كتائب القسام"، يوم أمس الثلاثاء، أن عناصرها تمكنوا من قنص 4 جنود إسرائيليين.
وأعلنت "القسام" في بيان لها، إن "القنص تم ببندقية "الغول" التابعة لها شرق مخيم البريج وسط غزة"، مؤكدةً "تدمير دبابة ميركافا بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها جنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.