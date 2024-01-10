"القسام" تنشر مشاهد لقيامها بعمليات مباشرة ضد مراكز عسكرية إسرائيلية... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وتوضح المشاهد المعارك الدائرة بين "كتائب القسام"، والقوات الإسرائيلية، وتبين لحظة تدميرعدة دبابات إسرائيلية، وضرب مقار تابعة للقوات الإسرائيلية في غزة.

وذكرت "كتائب القسام"، يوم أمس الثلاثاء، أن عناصرها تمكنوا من قنص 4 جنود إسرائيليين.

وأعلنت "القسام" في بيان لها، إن "القنص تم ببندقية "الغول" التابعة لها شرق مخيم البريج وسط غزة"، مؤكدةً "تدمير دبابة ميركافا بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها جنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، "مقتل 5 ضباط وجنود في معارك وسط قطاع غزة، ليرتفع العدد المعلن لقتلاه إلى 9 خلال الساعات الـ24 الماضية".

ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي الذي نشره على موقعه الإلكتروني، فقد "ارتفع إجمالي عدد قتلاه منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 519 قتيلا".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.