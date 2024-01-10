تصويت... هل فشلت واشنطن في تشكيل تحالف دولي لمواجهة "أنصار الله"؟

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الشهر الماضي، تشكيل تحالف بحري في البحر الأحمر لمنع هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية، التي قالت إنها تستهدف سفنا لها علاقة بإسرائيل، على خلفية حرب غزة.

وتضم القوة 10 دول هي: الولايات المتحدة وبريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.

لكن التحالف البحري الأمريكي لم يتمكن من الحصول على دعم كبير من حلفاء واشنطن، حيث اقتصر الأمر على عدة دول، بعضها أرسل بحارة من دون سفن، حسب تقرير لـ"الخليج 365".

برأيك، وبعد مرور قرابة الشهر على إعلانه، هل فشلت واشنطن في تشكيل تحالف دولي لمواجهة "أنصار الله"؟