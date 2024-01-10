شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا زلزال اليابان إلى 206 قتلى و50 مفقودا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال القوى الذى ضرب محافظة "إيشيكاوا" والمناطق المحيطة بها فى وسط اليابان، خلال رأس السنة الجديدة، إلى 206 أشخاص، فيما لا يزال نحو 50 فى عداد المفقودين، حيث تواصل الأمطار الغزيرة زيادة خطر الانهيارات الأرضية فى المناطق المنكوبة.

وأوضحت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية: إنه لا يزال أكثر من 26 ألف شخص في مراكز الإخلاء، في حين لا يزال حوالي 3100 ساكن معزولين بسبب الطرق المتضررة، وفقًا لحكومة المحافظة.

وتعتقد حكومة المحافظة أن العديد من الأشخاص مازالوا غير قادرين على الإبلاغ عما إذا كانوا آمنين أم لا بسبب النقص في الاتصالات وطرق المرور المقطوعة.

ودعت الحكومة المحلية ووكالة الأرصاد الجوية الناسَ إلى توخي الحذر لأن الأرض غير المستقرة في المناطق المتضررة من الزلزال، حيث استمر هطول الأمطار منذ يوم الثلاثاء، مما أدى إلى ذوبان الثلوج وجعل الأرض أكثر ليونة.

وفي المناطق المتضررة من زلزال الأول من يناير، والذي سجل 7 درجات كحد أقصى على مقياس شدة الزلازل في البلاد، تعمل السلطات المحلية على تكثيف عمليات التفتيش على المباني المعرضة لخطر الانهيار لمنع حدوث أضرار ثانوية.