شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يسقط 7 طائرات مسيرة للإرهاببين بريفى حلب وإدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت وحدات من الجيش السورى العاملة على اتجاهى ريفى حلب وإدلب هجوما شنته "تنظيمات إرهابية" بالطائرات المسيرة على المناطق الآمنة المجاورة، وأسقطت سبع طائرات ومنعتها من الوصول إلى أهدافها.

وأفادت وزارة الدفاع السورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية - بأن وحدات الجيش العاملة على اتجاه ريفي حلب وإدلب تمكنت من تدمير وإسقاط سبع طائرات مسيرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية للاعتداء على نقاط الجيش والمناطق المدنية الآمنة. وفي الرابع والعشرين من الشهر الماضي تصدت وحدات الجيش العاملة بريفي حلب وحماة لاعتداء التنظيمات الإرهابية بالطائرات المسيرة، وأسقطت ودمرت سبعاً منها.

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