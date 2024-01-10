شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة غزة": الاحتلال ارتكب 14 مجزرة خلال 24 ساعة راح ضحيتها 147 فلسطينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة فى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب 14 مجزرة راح ضحيتها 147 شهيدًا و 243 مصابًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، موضحة أن هذا هو ما وصل للمستشفيات فقط.

وأضافت الوزارة في إفادة صحفية أن هناك عددًا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لاتستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم نظرا لكثافة القصف الإسرائيلي. وأوضحت الوزارة أن المعطيات الجديدة ترفع عدد الضحايا منذ بداية العدوان الإسرائيلى على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي إلى 23.357 شهيدًا و 59.410 إصابات.

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