"أنصار الله": الملاحة في البحر الأحمر آمنة والأمريكيون يضللون العالم

دبي - محمود عبدالرازق - وطالب عبد السلام، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، الأمريكيين بالتوقف عن "تضليل العالم حول مخاطر تهدد الملاحة الدولية في البحرين المذكورين".

ودعا المتحدث باسم "أنصار الله"، جميع الدول إلى "الحذر من الوقوع في شراك أمريكا الرامية إلى عسكرة البحر الأحمر خدمة لإسرائيل وتشجيعا لها لمواصلة عدوانها الغاشم على قطاع غزة"، على حد وصفه.

واختتم عبد السلام بالتأكيد على أن الجماعة "ماضية في استهداف السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة"، متوعدا من يعترض تلك العمليات بالرد.

وفي وقت سابق، اعتبر رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، أفيغدور ليبرمان، أن إطلاق جماعة "أنصار الله" اليمنية الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه السفن في البحر الأحمر "أمر لا يحتمل".

جاء ذلك عبر تدوينة في حسابه على منصة "إكس"، بعد إعلان "أنصار الله"، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، "استهداف سفينة أمريكية كانت تقدّم الدعم للكيان الصهيوني بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائرات المسيرة".

وقال ليبرمان: "التقرير الذي يفيد بأن أنصار الله أطلقوا من اليمن الليلة الماضية عشرات الصواريخ والطائرات دون طيار على السفن المبحرة في منطقة البحر الأحمر هو ببساطة أمر لا يحتمل".

ومنذ مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تبنت "أنصار الله" استهداف 11 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل من المرور في البحر الأحمر، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وبين الحين والآخر، تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.