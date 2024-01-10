شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الفلسطينية": الاحتلال يقصف محيط مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت محيط مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن القصف الإسرائيلي طال جدارن المستشفى وسيارات الخدمات الطبية ملحقًا بها أضراراً جسيمة، لافتةً النظر إلى أن القصف تسبب بحالة خوف في صفوف المرضى، محذرةً من تكرار الاحتلال الإسرائيلي جريمته التي ارتكبها في مستشفيات مدينة غزة وشمالها.

العدوان على غزة

إلى ذلك، استشهد 17 فلسطينياً، فيما أصيب العشرات بجروح اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف مدينتي بيت لاهيا شمال قطاع غزة ورفح جنوب القطاع.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن خمسة فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

في سياق متصل، استشهد 12 فلسطينياً، فيما أصيب العشرات بجروح في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل وتجمعات للفلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

تزامن ذلك مع مواصلة آلاف النازحين الفلسطينيين التدفق للمدينة مع اشتداد القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس ومخيمات وسط قطاع غزة.