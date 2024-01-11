وزراء إسرائيليون لم يعلموا بموافقة حكومة بلادهم على نقل "الدقيق" إلى غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أنه جرت واقعة محرجة لكثير من وزراء الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماع "كابينيت الحرب" مع أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، حينما شكر الأخير المجلس الوزاري "الكابينيت" على موافقته لنقل الدقيق إلى غزة، دون علمهم.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن بلينكن اعترف بموافقة إسرائيل على نقل الدقيق إلى داخل غزة، وشكرها على ذلك، في حين لم يعلم الوزراء الإسرائيليون بتلك الموافقة سوى من وزير الخارجية الأمريكي نفسه.
فيما أوضح مكتب رئيس الوزراء أنه لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن بعد، وأنه لا يوجد التزام إسرائيلي بهذا الصدد، وأن المسألة قيد الدراسة وقد طرحها الجانب الأمريكي، والأمر سيناقش في مجلس الوزراء لاحقا.
ونقلت القناة عن مسؤوليين إسرائيليين وصفتهم برفيعي المستوى، أن رسالة بلينكن هي أنه إذا لم يتم طرح حل الدولتين كرؤية، فإن إسرائيل لن تتقدم سياسيا، ولا حتى مع السعودية، في إشارة لملف تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض.
ويشار إلى أن بلينكن وصل إلى إسرائيل، يوم الاثنين، وذلك للمرة الخامسة منذ بداية الحرب على قطاع غزة، في إطار جولة إقليمية بدأها في تركيا واليونان وشملت أيضا السعودية والأردن وقطر والإمارات ومصر، وشملت لاحقا الضفة الغربية.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية، فيما خلّف القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع دمارًا هائلًا، وما يزيد عن 23 ألف قتيل فلسطيني، جلّهم من الأطفال والنساء، وأزمة إنسانية خانقة.