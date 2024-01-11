شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم مسعفون وصحفيون.. استشهاد وإصابة العشرات في استمرار لجرائم الاحتلال بغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني مساء الأربعاء، باستشهاد 6 من ضباط الإسعاف في قصف إسرائيلي استهدف سيارة إسعاف على مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأكد أن طائرات الاحتلال تعمدت قصف سيارة إسعاف كانت تحاول هي وطواقمها انتشال الشهداء والجرحى في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

في سياق متصل، قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن 4 صحفيين فلسطينيين، بينهم صحفية استشهدوا الأربعاء وسط قطاع غزة، في أثناء تغطيتهم للعدوان والقصف الإسرائيلي العنيف على مخيمات وسط القطاع.

استشهاد 40 في دير البلح

استشهد 40 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مساء الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن طواقمها انتشلت 40 شهيدًا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا ملاصقًا لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، تواصل الدبابات الإسرائيلية قصف المناطق الشرقية من المدينة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.

استشهاد 19 في خان يونس

كما استشهد 19 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن القصف الإسرائيلي طال عدة منازل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 19 فلسطينيًا وإصابة العشرات بجروح.