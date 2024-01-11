شكرا لقرائتكم خبر عن أشتية يدعو أصوات العالم للاتحاد لوقف جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أصوات العالم للاتحاد لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، معربًا عن أسفه من استمرار بعض القادة حول العالم في عدم الدعوة إلى وقف الإبادة الجماعية فورًا.

وقال: "الذي يقود إسرائيل اليوم هو مزاج الانتقام بلا حدود، واستمرارها في انتهاكاتها والاستعمار في الضفة الغربية بما فيها القدس، والعدوان على قطاع غزة، غدًا لن تكون هناك أرضية حقيقية لتحقيق حل الدولتين".

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بمدينة رام الله، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية لوكسمبورج خافيير بيتل، وبحث خلاله تطورات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

الاعتراف بدولة فلسطين

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أهمية أن تتحد كل الأصوات حول العالم، للوصول إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري وعاجل في قطاع غزة، وفتح كل المعابر المؤدية إلى القطاع لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية بشكل أكبر، وإعادة الكهرباء والمياه والوقود.

وشدد على أنه يجب العمل بشكل جدي على إيجاد أفق سياسي يشمل كل الأراضي الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، والاعتراف بدولة فلسطين من لوكسمبورغ وجميع الدول المؤمنة بحل الدولتين، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة هدفه سياسي، لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وليضع السلطة الوطنية على حافة الانهيار لعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها.