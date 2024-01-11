روسيا تدعو أطراف الصراع في السودان إلى وقف إطلاق النار

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان الخارجية الروسية: "خلال المحادثة، تم تبادل متعمق لوجهات النظر بشأن الأزمة العسكرية والسياسية المستمرة في السودان".

وأضاف البيان: "في الوقت نفسه، أكد الجانب الروسي موقفه المبدئي بشأن ضرورة الوقف المبكر للأعمال العدائية وإقامة حوار وطني واسع النطاق بما يخدم ضمان وحدة السودان الصديق وسلامته الإقليمية وسيادته".

ويشهد السودان قتالاً ضاريًا، منذ الـ15 من أبريل/ نيسان الماضي، نتج عنه تردي الأوضاع الإنسانية والصحية في البلاد، وتسبب في حصيلة قتلى كبيرة بين المدنيين، إضافة إلى تشريد ملايين السودانيين داخليًا وخارجيًا.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن أشهر القتال في البلاد قد تؤدي إلى تفشي الأمراض وانهيار مميت للنظام الصحي، ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة فقد تجاوز عدد النازحين داخليا في السودان 7 ملايين.