مسؤول إماراتي: نسعى لتوفير 25% من كهرباء دبي باستخدام الطاقة النظيفة

دبي - محمود عبدالرازق - قال السيد محمد جامع، نائب المدير العام للطاقة النظيفة والتنوع في هيئة كهرباء ومياه دبي، لـ"الخليج 365": "الهدف من هذه المشاريع تحقيق استراتيجتنا في توفير 25% من الطاقة الكهربائية المنتجة لإمارة دبي بحلول عام 2030 وحاليا ننتج 2627 ميغاواط موصولة على شبكة وتحت الإنشاء 2033 ميغاواط".

وأضاف جامع: "المشروع أطلقه سمو الشيخ محمد بن راشد عام 2013 من أجل توفير الطاقة النظيفة البديلة لإمارة دبي فاستحدثنا مشروع باستطاعة 13 ميغاواط قامت به هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، وبدأنا النظر في أفضل نموذج للمشروع بحيث نسقنا مع القطاع الخاص فوجدنا أن الطريقة المثلى هي نظام المنتج المستقل بحيث يأتي المطور وينفذ البناء والإنشاء والتمويل والعمليات، وصاحب السمو أعطانا مساحة كبيرة تبلغ 127 كم مربعا، وتقوم "ديوا" ببناء المحطة على مراحل حسب احتياجات إمارة دبي حيث بدأنا بـ 200 ميغاواط وانتقلنا إلى 800 ثم 900 و950 ونتطلع لنصل إلى 1800ميغاواط بحلول 2026".

وتابع المسؤول الإماراتي: "لكل مشروع خاصيته فحاليا نحن في المرحلة الرابعة وهي مرحلة الألواح الشمسية التي تنقلنا إلى مرحلة التخزين فنحن ننتج الطاقة الكهربائية في النهار ولا بد من التخزين ليلا".

© Gulf 365أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركّزة على مستوى العالم في دبي أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركّزة على مستوى العالم في دبي © Gulf 365

وقال: "لدينا 950 ميغاواط باستخدام 3 تقنيات عن طريق الحرارة الشمسية المستخدمة في إذابة الملح واستخدام تبادل الحرارة مع الماء وتحويله إلى بخار الماء ثم أخذه إلى التوربينات العاملة على البخار لإنتاج الكهرباء على أساسها، والبرج الأعلى يمثل 100 ميغاواط وهو أعلى برج في العالم حسب موسوعة غينيس وأكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية بقدرة 5.907 ميغاواط/ ساعة".

1 ديسمبر 2023, 10:06 GMT

وتابع: "بالإضافة إلى ألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميغاواط، ثم 200 ميغاواط في كل مرحلة. كما نستخدم الشمس لإذابة الزيت الحار ومن ثم نحوله لتسخين الماء وجعله بخار ونستخدم في التوربينات بحيث نوفر 16.3% من كهرباء إمارة دبي. وحاليا وقعنا مع سمو الشيخ محمد بن راشد وإمارة أبوظبي المرحلة السادسة من المشروع باستطاعة 1800 ميغاواط".

ويندرج المشروع في إطار المبادرة الاستراتيجية للإمارات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، وهو هدف يشمل الانبعاثات ضمن حدود الدولة فقط دون احتساب تأثير المحروقات المصدّرة.