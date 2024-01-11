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أبو الغيط يبحث وقف الحرب مع مبعوث الأمم المتحدة لدى السودان

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واس- القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة للسودان رمطان لعمامرة.

وأكد أبو الغيط خلال اللقاء على المحددات التي ترسم موقف الجامعة العربية في الأزمة السودان وعلى رأسها ضرورة وقف الحرب في أسرع وقت والحفاظ على الأرواح ووحدة أراضي السودان وحماية المؤسسات الوطنية وإطلاق حوار وطني سوداني شامل.

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وقف الحرب

أعرب العمامرة عن تفهمه الكامل لتلك المحددات الحاكمة لموقف الجامعة العربية، مطلعًا أبو العيط على رؤيته للتكليف المنوط به والذي يتمحور حول تحقيق أهداف تقريب وجهات النظر بين الأطراف الفاعلة في السودان سواءً مدنية أو عسكرية لوقف الحرب والعودة لعملية سياسية شاملة لإنقاذ شعب السودان والدولة السودانية من المخاطر التي تهددها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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