الأزهر يعلن تأييده لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر الأزهر، في بيان، أن موقف جنوب أفريقيا "يعبر عن إرادة العالم الحر والضمير الإنساني الحي الذي يرفض مشاهد القتل والدمار وسفك الدماء البريئة والمذابح والمجازر التي اقترفها" الجانب الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

ودعا البيان، دول العالم إلى "استنفار الجهود والمشاركة في هذه الخطوة المهمة واتخاذ مواقف قوية ومماثلة لهذا الموقف لوقف نزيف الدماء".

كما طالب الأزهر بتكثيف الجهود وممارسة مزيد من الضغط الدولي لإرغام الجانب الإسرائيلي على "وقف مذابحه وجرائمه في غزة، وإعادة الحق الفلسطيني إلى أصحابه".

واتهمت جنوب أفريقيا، في وقت سابق اليوم، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة.

وشددت على أن الهجوم الذي شنته حركة حماس، في السابع من أكتوبر الماضي، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة.

كما طالبت جنوب أفريقيا بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وجاء ذلك في أولى جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي، للنظر في طلب جنوب أفريقيا استصدار أمر يلزم الجيش الإسرائيلي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ومحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.