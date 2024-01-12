شكرا لقرائتكم خبر عن دعوى قضائية تونسية ضد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الرابطة التونسية الدفاع عن حقوق الإنسان يوم الخميس، أنها تقدمت بشكوى ضد "كبار المسؤولين" في الاحتلال الإسرائيلي، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.

وقال رئيس الرابطة بسام الطريفي، في ندوة صحفية عقدتها الرابطة بمقر نقابة الصحفيين في العاصمة التونسية للإعلان عن الشكوى، إن هذه الشكوى لدى المحاكم التونسية تأتي استنادًا إلى القوانين الوطنية ونظام روما الأساسي.

وطالب السلطة القضائية بالنظر فيها، وإصدار البطاقات القضائية المناسبة ضد مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.

إنكار الجريمة

وأضاف الطريفي: "الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة آثارها عميقة على كل ضمير إنساني، وإنكار الجريمة هي جريمة بحد ذاتها".

وأشار إلى أن "قطاع غزة ما زال يتعرض للقصف، ومن الضروري العمل على وقف هذا الاعتداء بكل الوسائل الممكنة".

قال سفير دولة فلسطين لدى تونس، هايل الفاهوم، "إن كل الحقائق قد تكشفت للعالم أجمع، وهذا ناتج بالأساس عن الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني أمام هذه الهجمات اليومية، وهنا لا بدّ من تثبيت الحق الفلسطيني في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الإنسانية جمعاء".