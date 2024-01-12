شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطيني: ما يحدث في غزة جريمة إبادة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أن ما يحدث الآن في قطاع غزة هو جريمة إبادة، والذي يؤلم هو أن أكثر من 70% من الشهداء هم من الأطفال والنساء، ورائحة الموت تفوح في كل مكان، ومن غير المعقول أن يطالب العالم إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بتخفيف القتل في غزة، بل يجب وقف القتل والدمار بشكل كامل.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه في رام الله، مساء الخميس، نائب المستشار الألماني وزير الاقتصاد روبرت هابيك.

العدوان على غزة

قال: إن الأولوية لنا هي الوقف الفوري لعدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، والعمل على إدخال المساعدات الإغاثية والطبية والوقود عبر المعابر كافة المؤدية إلى قطاع غزة، وإعادة الكهرباء والمياه، ومعالجة الجرحى.

وأردف: "اليوم التالي يجب أن يكون شاملاً للأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، نريد أفقاً سياسياً وخطوات عملية لتطبيق حل الدولتين على الأرض، والاعتراف بدولة فلسطين وتجسيد إقامتها على حدود عام 1967".