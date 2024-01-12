وكيل إسرائيل في جلسة الاستماع بلاهاي: إذا كان هناك إجراء ينبغي اتخاذه في المحكمة فهو ضد جنوب أفريقيا

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن وكيل إسرائيل في جلسة الاستماع بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، أنه "في حال اتخاذ إجراء ضد أحد فعلى المحكمة اتخاذ هذا الإجراء ضد دولة جنوب أفريقيا لتمتعها بعلاقات جيدة مع حماس، حتى بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر(الماضي)"، ويقصد به يوم انطلاق عملية "طوفان الأقصى".
وأوضح المندوب الإسرائيلي أن جنوب أفريقيا استضافت مسؤولا كبيرا في حركة حماس، بعد انطلاق العملية التي أعلنت عنها حركة حماس "طوفان الأقصى"، بحسب قوله.
وفي السياق ذاته، علّق وزير إسرائيلي على نظر محكمة العدل الدولية في اتهامات جنوب أفريقيا لبلاده بـ"الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، بأنها "مسرح اللامعقول".
أمس, 17:31 GMT
وشددت على أن الهجوم الذي شنته حركة حماس، في السابع من أكتوبر الماضي، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة، كما طالبت جنوب أفريقيا بتعليق فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.