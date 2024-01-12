صحيفة إسرائيلية: التقليل من قدرات "حماس" في 2023 كان أعظم بكثير منه لمصر وسوريا عام 1973

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دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي قلل من تعاظم قوة حماس في العام الماضي، وهو أعظم بكثير من التقليل من قدرات مصر وسوريا في حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول للعام 1973.
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه وردت في ليلة 6 أكتوبر، أي عشية "طوفان الأقصى" معلومات عن تحركات مشبوهة لحماس عند الحدود بين القطاع والداخل الإسرائيلي، وكانت هناك مؤشرات على امكانية وقوع هجوم وشيك لكن لا أحد يعرف التفاصيل.
ولفتت الصحيفة إلى عقد اجتماع طارئ في قاعدة وحدة الاستخبارات التجسسية 8200 بحضور كل من رئيس الشاباك ورئيس الأركان هاليفي وقائد العمليات وقائد المنطقة الجنوبية أيضا، وذلك مساء الجمعة، السادس من أكتوبر من العام، وقبيل ساعات قليلة من انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، ولكن لم يكن لديهم أي تفاصيل عن العملية، منوهة إلى أن التجسس على الاتصالات لم يأت بنتائج ولا توجد مؤشرات واضحة على أي شيء، قبيل السابع من أكتوبر 2023.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.