الدفاع الأمريكية تكشف هدف الضربة الجديدة على اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - وأشارت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها أنه "في الساعة 03:45 بتوقيت صنعاء نفذت القوات الأمريكية ضربة ضد موقع رادار تابع للحوثيين في اليمن، ونفذت المدمرة "يو إس إس كارني" هذه الضربة باستخدام صواريخ توماهوك".

وأضافت أن "هذه الضربة لا علاقة لها بعملية "حارس الازدهار" التي تقودها الولايات المتحدة في البحر الأحمر لحماية الملاحة".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر في السلطة المحلية لوكالة "الخليج 365" بأن الطيران الأمريكي البريطاني نفذ ثلاث غارات على قاعدة الديلمي الجوية المجاورة لمطار صنعاء الدولي شمالي المدينة.

ويأتي الهجوم غداة إعلان جماعة "أنصار الله" مقتل 5 من أفرادها وإصابة 6 آخرين إثر 73 غارة جوية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، طالت مطارات ومعسكرات للجماعة.

وأكدت "أنصار الله" مواصلة عملياتها في منع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها من المرور في البحر الأحمر وبحر العرب، متوعدةً بالرد على الضربات الأمريكية البريطانية، متوعدةً واشنطن ولندن بدفع "ثمن باهظ" رداً على القصف.

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر الجمعة الماضي، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" ردا على الهجمات المتكررة على السفن في البحر الأحمر.

وأعلن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن سلاح الجو الأمريكي، نفذ ضربات على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية، واستُخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.