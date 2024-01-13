تركيا تعلن مقتل 20 مسلحا كرديا بضربات جوية شمالي العراق وسوريا... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الدفاع التركية في بيان، إن "هذه الضربات جاءت بعد الهجوم على القاعدة العسكرية التركية في منطقة عمليات مخلب – القفل، شمالي العراق، أمس الجمعة".

وأوضح البيان أن "المقاتلات التركية دمرت 29 مغارة وملجأ ومنشأة نفطية خلال عملية جوية نفذتها ليلة أمس شمالي سوريا ومناطق متينا وهاكورك وغارا وقنديل شمالي العراق".

وكانت تركيا قد أعلنت أمس الجمعة، مقتل 9 جنود وإصابة 4 آخرين بجروح إثر هجوم لمسلحين أكراد على قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق.

وينفذ الجيش التركي عمليات عسكرية جوية وبرية شمالي العراق وسوريا ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المصنف "إرهابيا" في تركيا، ووحدات "حماية الشعب" التي تعتبرها تركيا ذراع التنظيم في سوريا.

وتؤكد أنقرة أن هدف هذه العمليات العسكرية هو ضمان أمن حدودها، ومنع الهجمات الإرهابية على أراضيها.