مسؤول يمني لـ"الخليج 365": "أنصار الله" لديها الكثير من المفاجآت لأمريكا وبريطانيا

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وقال إن "القوات اليمنية ردت على الضربات الأمريكية من خلال القوات الفضائية والبحرية بعد سبع دقائق من بداية العدوان الأمريكي البريطاني، ما أدى إلى تراجع القوات خلف جزيرة زقر بكافة بوارجها ومدمراتها، وبالتالي أعلنت لكافة السفن بوقف المرور عبر باب المندب خلال الفترة المقبلة".
ولفت العامري إلى أن الولايات المتحدة "تحاول عسكرة البحر الأحمر والممرات التجارية لمواجهة مشروع تعدد الأقطاب، الذي يهتم بتأمين طريق الحزام والطريق، وقامت أمريكا وبريطانيا بعملية استباقية لفرض هيمنتهم على الممرات البحرية لمواجهة هذا المشروع الكبير الذي يسقط هيمنة القطب الواحد".
وأضاف: "تريد الولايات المتحدة الحفاظ على ماء وجهها من خلال استهداف مواقع يمنية سواء عسكرية أو مدنية، لكنها لن تستطيع الوصول لمبتغاها، أو تفرض حلا شاملا أو ترعى عملية تبادل أسرى في غزة، إلا أن ذلك لن يحفظ هبيتهم وأصبحت شعوب العالم كافة تعلم جيدا أنهم مشاركون في إبادة الفلسطينيين".
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.