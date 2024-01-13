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"التعاون الإسلامي" تدعو لتجنب التصعيد في منطقة البحر الأحمر

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الدمام - شريف احمد - أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن عميق انشغالها إزاء التطورات الخطيرة الجارية في منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي استهدفت عددًا من المواقع داخل الجمهورية اليمنية.
وشددت الأمانة على ضرورة العمل من أجل خفض حدة التوتر وإلى تجنب التصعيد في منطقة البحر الأحمر واتساع الصراع وذلك للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

أحداث اليمن

يذكر أن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أعرب عن بالغ القلق بشأن التطورات والأحداث الجارية في منطقة البحر الأحمر والعمليات العسكرية التي تعرض لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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