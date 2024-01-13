شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تدعو لتجنب التصعيد في منطقة البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أحداث اليمن

أخبار متعلقة "الخارجية الفلسطينية": الاحتلال يستخف بانعقاد محكمة العدل الدولية رصد 626 ألف حالة وبائية بين النازحين بمراكز الإيواء في غزة

الدمام - شريف احمد - أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن عميق انشغالها إزاء التطورات الخطيرة الجارية في منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي استهدفت عددًا من المواقع داخل الجمهورية اليمنية.وشددت الأمانة على ضرورة العمل من أجل خفض حدة التوتر وإلى تجنب التصعيد في منطقة البحر الأحمر واتساع الصراع وذلك للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة بأكملها.يذكر أن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أعرب عن بالغ القلق بشأن التطورات والأحداث الجارية في منطقة البحر الأحمر والعمليات العسكرية التي تعرض لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية.وأكد أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية.