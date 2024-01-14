بن غفير يدعو إلى مهاجمة الجيش الإسرائيلي لـ"حزب الله"

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دبي - محمود عبدالرازق - وأجرت القناة الـ 14 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، مقابلة مع إيتمار بن غفير، والتي دعا من خلالها إلى مهاجمة الجيش الإسرائيلي لحزب الله اللبناني واستمرار الحرب على قطاع غزة وعدم توقفها.
وقال بن غفير:
يحاولون إسكاتنا.. ومن يسرِّب المعلومات هو عضو في كابينيت الحرب.
وفي السياق نفسه، قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، اليوم السبت، في رسالة إلى حزب الله اللبناني، إن بلاده تستعد للحرب وترفع من مستوى قدراتها باستمرار.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الجنرال هرتسي هاليفي، أن الجيش الإسرائيلي يمارس عمله بحرية في الأجواء اللبنانية ويكبد حزب الله ثمنا باهظا.
وقال "حزب الله" في بيان له: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، عند الساعة 04:55 من مساء اليوم السبت، دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع المطلة أثناء استهدافها وقصفها للقرى اللبنانية المقابلة بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".
وكان "حزب الله" اللبناني قد أعلن قصف 5 مواقع للجيش الإسرائيلي وتموضعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
وقال "حزب الله"، في بيان له، إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية قصفوا، أمس الجمعة، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع المنارة، وتجمعا آخر في محيط موقع العاصي".
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.