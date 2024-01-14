اخبار الخليج

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 أشخاص تسللوا من لبنان

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

دبي - محمود عبدالرازق - و الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "في وقت سابق الليلة الماضية، اصطدمت قوة لجيش الدفاع كانت تهم بدورية في منطقة جبل روس (هار دوف) مع خلية مخربين تسللوا من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف "اشتبكت القوة مع المخربين وتمكنت من تصفية المخربين الأربعة".

10 يناير, 19:46 GMT

كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه خلال الاشتباك قامت قواته بتنفيذ قصف مدفعي وآخر بقذائف هاون نحو المنطقة.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 23 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 60 ألف شخص.
حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، مرارا من أن أي تفجير واسع النطاق للوضع في جنوب البلاد سيقود المنطقة إلى انفجار شامل.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا