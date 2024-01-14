الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 أشخاص تسللوا من لبنان

قوة لجيش الدفاع ترصد وتقتل الليلة الماضية أربعة مخربين في منطقة جبل روس (هار دوف)



في وقت سابق الليلة الماضية اصطدمت قوة لجيش الدفاع كانت تهم بدورية في منطقة جبل روس (هار دوف) مع خلية مخربين تسللوا من منطقة لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية حيث اشتبكت القوة مع المخربين وتمكنت من… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 14, 2024 الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "في وقت سابق الليلة الماضية، اصطدمت قوة لجيش الدفاع كانت تهم بدورية في منطقة جبل روس (هار دوف) مع خلية مخربين تسللوا من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية". دبي - محمود عبدالرازق - والجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "في وقت سابق الليلة الماضية، اصطدمت قوة لجيش الدفاع كانت تهم بدورية في منطقة جبل روس (هار دوف) مع خلية مخربين تسللوا من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف "اشتبكت القوة مع المخربين وتمكنت من تصفية المخربين الأربعة".

10 يناير, 19:46 GMT

كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه خلال الاشتباك قامت قواته بتنفيذ قصف مدفعي وآخر بقذائف هاون نحو المنطقة.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 23 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 60 ألف شخص.

حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، مرارا من أن أي تفجير واسع النطاق للوضع في جنوب البلاد سيقود المنطقة إلى انفجار شامل.