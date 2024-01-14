جمعية طبية إسرائيلية تتلقى أكثر من 100 ألف طلب مساعدة نفسية منذ بداية الحرب على غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن جمعية الإسعافات الأولية العقلية الإسرائيلية تلقت ما يزيد على 100 ألف طلب للمساعدة النفسية منذ بداية الحرب على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأفادت الجمعية الإسرائيلية بأنه لمدة ثلاثة أشهر كاملة، تعرض عشرات الآلاف من الإسرائيليين والعائلات ككل لمأساة شخصية، مشيرة إلى أن الدولة الإسرائيلية بأكملها تعاني من صدمة وطنية، على حد وصفها.
أمس, 20:25 GMT
وفي السياق نفسه، سبق أن صرح الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، اليوم الأحد، بأن بلاده لن تسمح لحركة حماس بالانتصار في الحرب الدائرة على قطاع غزة.
ونشر هرتزوغ، تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، صباح اليوم الأحد، بمناسبة مرور 100 يوم على بداية عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنتها حركة حماس، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وشدد من خلالها على ضرورة التماسك والوحدة أمام "حماس".
ولفت الرئيس الإسرائيلي إلى أن بلاده تعيش فترة اختيار قاسية، منوهًا إلى أن إسرائيل ارتكبت خطأ فادحا عندما كانت غير مستعدة لمثل هذه الحرب أمام حركة حماس.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف مصاب.