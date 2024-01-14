شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات السعودية: "طريق مكة" مبادرة نوعية لتحسين خدمة ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات السعودية الرائد ناصر العتيبي أن مبادرة "طريق مكة" هي مبادرة نوعية هدفها تسهيل وتحسين خدمة ضيوف الرحمن .

وقال العتيبي - في تصريح خاص لقناة (الإخبارية السعودية) - "إن مبادرة طريق مكة هي إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن وأحد برامج الرؤية الطموحة الهادفة لتسهيل رحلة الحج وجعلها أكثر راحة وأمانا بدءا من قرار الحاج بزيارة المملكة العربية السعودية وحتى عودته إلى وطنه".

وأضاف أن فريقا من المديرية العامة للجوازات انتقل إلى الدول المستفيدة من هذه المبادرة ليقوم بإنهاء إجراءات المستفيدين من خلال دولهم، وبعد ذلك يتم الانتقال مباشرة إلى الصالات المخصصة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة.

وأوضح أنه تم تنظيم المبادرة خلال العام الماضي في 7 دول واستفاد منها أكثر من 242 ألف حاج، معربا عن أمله في تذليل العقبات وتقديم الرفاهية والخدمة بجودة عالية للمعتمرين ولحجاج بيت الله الحرام .