الخليج اليوم .. محمد بن زايد يعزي أردوغان بمقتل الجنود الأتراك

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعرب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن تعازيه لنظيره التركي رجب طيب أردوغان في مقتل9 جنود أتراك جراء هجوم إرهابي شمالي العراق، بحسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيسين الإماراتي والتركي تحادثا في اتصال هاتفي.

وأوضحت أن "ابن زايد عزى أردوغان في الهجوم الإرهابي على الجنود الأتراك".

وأضافت الوكالة أن الجانبين "تبادلا رسائل الاتحاد ضد الإرهاب بين تركيا والإمارات العربية المتحدة".

وقتل 9 جنود أتراك يوم أمس الأول خلال اشتباكات مع مسلحين لدى محاولتهم التسلل إلى قاعدة تركية شمالي العراق.

المصدر: الأناضول