الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يتعهد بمواصلة "الإبادة الجماعية" في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في بيان للوزارة، اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، التي أشارت إلى أن "تعهد نتنياهو بمواصلة ارتكاب جرائم الحرب في غزة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، يعد تحديا صارخا للمجتمع الدولي".

وأشار البيان إلى أن من وصفهم بـ"الدول التي شجعت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في جرائمها تشارك في الحملة التي تقودها تل أبيب للهجوم والتحريض غير المسبوق على الأمم المتحدة ومؤسساتها".

وقال البيان إن هناك مواقف مسيسة وتحريضية تستهدف قواعد النظام الدولي بتقويض حق الدول في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن ذلك يعكس ازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية".

ولفتت الوزارة إلى أن الدول الشقيقة والصديقة تتخذ مواقف تتسق مع مبادئها الأخلاقية ومع مبادئ القانون الدولي ومؤسساته وفي مقدمته محكمة العدل الدولية.

12 يناير, 21:00 GMT

ورفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية تتهمها بارتكاب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وانطلقت الجلسة الأولى للدعوى، يوم الخميس الماضي 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، وقدم فيها الفريق القانوني لجنوب أفريقيا مبررات رفع الدعوى ضد إسرائيل، بارتكاب "إبادة جماعية" في حربها على قطاع غزة.

وصباح اليوم التالي، عقدت المحكمة، ومقرها لاهاي الهولندية، جلستها الثانية، حيث قدمت إسرائيل دفاعها عن اتهام جنوب أفريقيا لها بارتكاب "إبادة جماعية".

يذكر أن الحرب في غزة أكملت اليوم الأحد 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، يومها الـ100، مخلفة حصيلة ضحايا بشرية اقتربت من 100 ألف قتيل وجريح ومفقود.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الـ13 من يناير/كانون الثاني الجاري (اليوم رقم 99 للحرب على غزة)، عن مقتل أكثر من 23 ألف و700 قتيل ونحو 60 ألف مصاب، إضافة إلى نحو 7 آلاف مفقود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".