الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يتعهد بمواصلة "الإبادة الجماعية" في غزة

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وقال البيان إن هناك مواقف مسيسة وتحريضية تستهدف قواعد النظام الدولي بتقويض حق الدول في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن ذلك يعكس ازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية".
12 يناير, 21:00 GMT
ورفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية تتهمها بارتكاب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وانطلقت الجلسة الأولى للدعوى، يوم الخميس الماضي 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، وقدم فيها الفريق القانوني لجنوب أفريقيا مبررات رفع الدعوى ضد إسرائيل، بارتكاب "إبادة جماعية" في حربها على قطاع غزة.
وصباح اليوم التالي، عقدت المحكمة، ومقرها لاهاي الهولندية، جلستها الثانية، حيث قدمت إسرائيل دفاعها عن اتهام جنوب أفريقيا لها بارتكاب "إبادة جماعية".
يذكر أن الحرب في غزة أكملت اليوم الأحد 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، يومها الـ100، مخلفة حصيلة ضحايا بشرية اقتربت من 100 ألف قتيل وجريح ومفقود.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الـ13 من يناير/كانون الثاني الجاري (اليوم رقم 99 للحرب على غزة)، عن مقتل أكثر من 23 ألف و700 قتيل ونحو 60 ألف مصاب، إضافة إلى نحو 7 آلاف مفقود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".