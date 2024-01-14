أبو عبيدة: أخرجنا 1000 آلية إسرائيلية عن الخدمة ومصير الأسرى بات مجهولا

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- الخليج 365. وأشار أبو عبيدة، في كلمة متلفزة، إلى أن المقاومة أخرجت نحو 1000 آلية عسكرية إسرائيلية عن الخدمة منذ بدء القتال بين الجانبين.

وأضاف أبو عبيدة، "ما قاومنا به العدو من عبوات ومقذوفات ومدافع ومضادات للدروع وقنابل، هو من صنع كتائب القسام"، مشددا على أن "أي حديث سوى وقف العدوان على أهلنا ليس له قيمة في مسار المعركة التي ستتوسع يوما بعد يوم"، منوها بأن "أهداف العدو تكسرت على صخرة صمود مقاومة شعبنا ومقاومتنا، لا التهجير تحقق ولا التدمير العشوائي حقق لهم سوى الخزي ولا استعادوا الأسرى".

وأشار أبو عبيدة إلى أن "مصير عدد من الأسرى الإسرائيليين بات مجهولاً والباقون دخلوا جميعاً نفق المجهول وعلى الأغلب سيكونون قد قتلوا وقادة العدو يتحملون المسؤولية عن هذا الملف".

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الأحد، إن إسرائيل بعد 100 يوم من معركة طوفان الأقصى "غارقة" في الفشل.

وأضاف نصر الله في كلمة له، أن إسرائيل في الحرب على قطاع غزة هي الأكثر تشدداً وتكتماً على الأخبار من أي حرب أخرى، وتابع "لولا وسائل الإعلام لما كنا لنعرف شيئا حول ما يجري في غزة".

وحث نصر الله اللبنانيين على "استقبال" النازحين من مناطق الجنوب بسبب القتال الدائر مع الجيش الإسرائيلي، لافتا إلى أنه لا يعلم كم ستدوم فترة التوتر في الجنوب.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.