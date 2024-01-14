الخليج اليوم .. "خاتم زواج" حسين الجسمي يثير حيرة متابعيه.. هل انفصل؟

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أثار ظهور الفنان الإماراتي حسين الجسمي خلال حفل ختام "مهرجان دبي للتسوق" الذي أقيم في منطقة دايف سكاي في إمارة دبي، حيرة متابعيه ومحبيه في كل مكان.

فقد أدى ظهور صاحب "فقدتك" بدون خاتم الزواج خلال الحفل، إلى عودة شائعات انفصاله عن زوجته مجدداً بعد عام من إعلان الزواج.

وكانت "دبلة" زواج الجسمي، قد شهدت اهتمامًا كبيرًا، العام الماضي، حينما هنأه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على الزواج، أثناء حفل "قادرون باختلاف"، قائلاً: أنا عارف أننا أخدناك من فرحك، مبارك. ورد حينها النجم الإماراتي، قائلاً: "الله يبارك في حياتك، المصري لا يقال له لا".

ثم قام برفع يده مشيرا إلى ارتدائه الدبلة لأول مرة، وهي المباركة التي اعتبرها "الجسمي" فيما بعد واحدة من أهم المباركات التي جاءته بعد الزواج.

واحتفل صاحب "بشرة خير"، في 12 ديسمبر الماضي، بحفل زفافه ودخوله القفص الذهبي من شابة من خارج الوسط الفني، في أجواء عائلية وبحضور وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وأعلن صاحب "بشرة خير"، عن الخبر السعيد بشكل مباشر دون الكشف عن هوية العروس من خلال تغريدة على تويتر، كتب فيها "أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد. بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيم والأهل والأحبة".

إلا أن الشائعات طاردت النجم الإماراتي بعد شهرين من الارتباط مع ظهوره حيناً بالخاتم وأحيانا أخرى بدونه، لتعود مجدداً هذه الشائعات وسط صمت من الجسمي الذي اعتاد أن تكون حياته الشخصية بعيدة عن الأضواء.