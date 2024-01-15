مقتل ثلاثة جنود من الجيش العراقي إثر هجوم مسلح غربي الأنبار

دبي - محمود عبدالرازق - واستهدف الهجوم نقطة عسكرية على طريق "بيجي حديثة" غربي الأنبار، وفق ما أفاد به مصدر أمني لـ "السومرية نيوز".

وأضاف المصدر أن "الهجوم أدى إلى استشهاد ثلاثة جنود من الفوج الأول لواء المغاوير قيادة عمليات الجزيرة والبادية".

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

6 يناير, 23:26 GMT

وفي السادس من الشهر الجاري، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أن طائرات من طراز "إف-16" قصفت 3 معاقل لتنظيم "داعش" الإرهابي [المحظور في روسيا وعدة دول أخرى] في قاطع عمليات ديالي.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.