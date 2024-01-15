السياسة الاقتصادية السعودية تخفض التضخم السنوي

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة "البلاد" السعودية إن معدل تضخم شهر ديسمبر جاء أقل من الشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حينما كان عند 1.7 %، مسجلا انخفاضا نسبيا طفيفا على أساس سنوي.

يشار إلى أن معدلات التضخم في السعودية مستقرة نسبيا مقارنة بدول مجموعة العشرين وغيرها من الدول.

6 يناير, 18:37 GMT

ويعكس مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك تغيرات الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات التي تتكون من 490 عنصرا.

يذكر أن تهديدات الملاحة التي يشهدها البحر الأحمر ومضيق باب المندب قد ألقت بظلالها على أسعار شحن الحاويات وكذلك أسعار الوقود.

7 نوفمبر 2023, 11:49 GMT

وأسفرت هجمات "أنصار الله" على السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى إسرائيل إلى تجنب أغلب سفن الحاويات المرور في قناة السويس القريبة، والتي تعتبر طريقا مختصرا من آسيا إلى أوروبا يمر خلاله ما يقرب من ثلث شحنات سفن الحاويات.

وأصبح العالم في مواجهة موجة جديدة من التضخم في ظل احتمالات أن تتجنب ناقلات النفط وناقلات البضائع السائبة مثل الحبوب، هذا الطريق البحري المختصر.