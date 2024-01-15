11 إصابة في إسرائيل نتيجة حادثتي دهس وطعن شمال تل أبيب... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "تايمز أو إسرائيل"، أنه "ما لا يقل عن 11 شخصا أصيبوا في ما يُشتبه بأنه هجوم دهس وطعن في رعنانا، وثمانية أشخاص آخرين أصيبوا في شارع “أحوزا” بالمدينة. ولم تتضح مدى خطورة حالاتهم بعد".

وبينت مشاهد متداولة أخرى من موقع عملية الطعن والدهس في رعنانا شمال تل أبيب، تظهر فيها سيارة منفذ العملية.

وصرح المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، يوم الأحد، بأن إسرائيل فشلت خلال 100 يوم من الحرب على قطاع غزة في تحقيق أهدافها.

وأشار أبو عبيدة، في كلمة متلفزة، إلى أن "المقاومة أخرجت نحو 1000 آلية عسكرية إسرائيلية من الخدمة منذ بدء القتال بين الجانبين".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.