شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: اجتماع طارئ بالجامعة العربية لبحث انتهاك إثيوبيا لسيادتنا والان نبدء بالتفاصيل

السيادة الصومالية

سقطت طائرة هليكوبتر تابعة للأمم المتحدة، على متنها 8 أشخاص بينهم أجانب، بمنطقة تابعة لمحافظة غلمدغ الإقليمية، في#الصومال.#اليوم

للتفاصيل..https://t.co/7kvGNdpEbH pic.twitter.com/CmywTKszW0— صحيفة اليوم (@alyaum) سقطت طائرة هليكوبتر تابعة للأمم المتحدة، على متنها 8 أشخاص بينهم أجانب، بمنطقة تابعة لمحافظة غلمدغ الإقليمية، في #الصومال.#اليوم

للتفاصيل..https://t.co/7kvGNdpEbH pic.twitter.com/CmywTKszW0 — صحيفة اليوم (@alyaum) January 10, 2024

التدخلات الإثيوبية

الدمام - شريف احمد - أكد سفير الصومال لدى مصر المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية إلياس شيخ عمر أبو بكر، أهمية الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة الذي سيعقد على مستوى وزراء الخارجية برئاسة المملكة المغربية عبر تقنية "الاتصال المرئي" بعد غد.ويبحث الاجتماع تداعيات إبرام مذكرة التفاهم غير القانونية بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال -الواقع شمال غرب الصومال، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.وأوضح السفير أبو بكر، في تصريح له اليوم أن الاجتماع سيناقش بلورة موقف عربي موحد تجاه انتهاك إثيوبيا للسيادة الصومالية على أراضيها.وثمن في الوقت نفسه جهود الجامعة العربية لدعم الصومال والتضامن معه في أزمته الراهنة، وكذلك مواقف كافة الدول العربية الشقيقة والصديقة التي دعمت الصومال وأعلنت مساندتها له.وأعرب السفير الصومالي، عن أمله أن يصدر عن الاجتماع قرار يتضمن إعلان الرفض الكامل لإبرام مذكرة التفاهم الإثيوبي واعتبارها باطلة، والتأكيد على التضامن مع الصومال في كل ما يتخذه من إجراءات لمواجهة هذا التدخل في شؤونه الداخلية وتكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة للتأكيد على الموقف العربي الرافض لهذه التدخلات الإثيوبية في الشؤون الداخلية للصومال.وشدد مندوب الصومال لدي الجامعة العربية على أن بلاده ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لهذا التدخل الإثيوبي الذي يمثل انتهاكاً لسيادة الصومال ووحدته ويتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية.