"أنصار الله" لـ"الخليج 365": نتبنى عملية استهداف السفينة الأمريكية

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار عامر الى أن اليمن مستمر في دعم الشعب الفلسطيني واستهداف السفن الإسرائيلية، وردا على العدوان الأمريكي باتت السفن الأمريكية أيضا مستهدفة لذلك تم استهداف ناقلة نفط أمريكية.

ولفت عامر إلى أن واشنطن على وشك فقدان أمنها الملاحي في البحر الأحمر هي وبريطانيا بسبب العدوان على اليمن، وعمليات اليمن ستتوسع.

وختم عامر بأن اليمن على استعداد لتوسيع إطار المعركة مع الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، اليوم الاثنين، أن صاروخا أُطلق من الأراضي الخاضعة لسيطرة حركة "أنصار الله" شمالي اليمن، أصاب سفينة حاويات أمريكية في البحر الأحمر، ولم ترِد أنباء عن وقوع إصابات جراء الهجوم.

وبحسب البيان، لم يُبلغ طاقم السفينة عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة، وواصلت سفينة الحاويات إبحارها وفق المسار.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت "أنصار الله" في اليمن أن "هجماتها في البحر الأحمر ستستمر".

وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، محمد عبد السلام، في تصريحات صحفية، إن "موقف اليمن من أحداث فلسطين والعدوان على غزة لم يتغير ولن يتغير، لا بعد الضربة الأمريكية ولا بعد التهديدات".