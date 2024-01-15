شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم فتاة.. استشهاد 3 فلسطينيين في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

استشهاد 17800 طفل وامرأة

عرقلة تدفق الإمدادات

الدمام - شريف احمد - استشهد 3 فلسطينيين مساء اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال، في الضفة الغربية.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطينيين بينهما فتاة، وإصابة 9 بجروح بعضها خطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة دورا في الخليل جنوب الضفة الغربية.كما استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب مدينة طولكرم، وذلك في إطار التصعيد الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية.في سياق متصل، اقتحمت قوات كبيرة من الاحتلال بلدة بني نعيم شرقي الخليل، وداهمت عدة منازل فلسطينية.وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية في تقرير لها، استشهاد 17800 طفل وامرأة، وفقدان الآلاف تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.وأشارت إلى أن 10600 طفل استشهدوا في العدوان الإسرائيلي، كما استشهدت 7200 امرأة، لافتة إلى أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء.وأكدت الصحة الفلسطينية أن نحو مليون طفل فلسطيني يعيشون في حالة جوع وعطش، مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي تشديد الحصار على القطاع، وعرقلة تدفق إمدادات الغذاء وحليب الأطفال والدواء، ما فاقم من الوضع الصحي، خاصة في المستشفيات التي فقدت القدرة على علاج الجرحى والمرضى.

أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان في دولة فلسطين أن الوضع في غزة "يتجاوز أسوأ الكوابيس، ويزداد سوءًا"، داعيًا إلى تأمين الوصول غير المقيد إلى جميع المحتاجين في القطاع على نطاق واسع ولوقف إطلاق النار الآن.

وأوضح ممثل الصندوق دومينيك ألين عقب زيارة استمرت أسبوعًا إلى القطاع، أنه استشعر الخوف واليأس في كل مكان، وسط نقص هائل في جميع الأساسيات اللازمة للبقاء على قيد الحياة.