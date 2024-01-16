بلومبرغ: قطر تتوقف عن شحن الغاز المسال عبر باب المندب

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من دبي: قال موقع "بلومبرغ" الاقتصادي إن قطر توقفت مؤقتًا عن إرسال ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق باب المندب، بعد أن أدت الغارات الجوية التي قادتها الولايات المتحدة على أهداف الحوثيين في اليمن إلى زيادة المخاطر في الممر المائي الحيوي.

أضاف الموقع: "توقف ما لا يقل عن خمس سفن تنقل الغاز الطبيعي المسال تديرها قطر، كانت متجهة نحو الممر في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر منذ يوم الجمعة، وفقًا لبيانات تتبع السفن".

وتوقفت ثلاث ناقلات قبالة سواحل عمان، إحداهما في البحر الأحمر والأخرى في البحر الأبيض المتوسط ​​بالقرب من قناة السويس.

وكانت القوات البحرية الأميركية والبريطانية المشتركة قد نصحت السفن التجارية بالابتعاد عن منطقة الخطر في جنوب البحر الأحمر، بعد الضربات الجوية على الجماعة المسلحة المدعومة من إيران. وقال ما لا يقل عن ثلاثة من مشغلي ناقلات النفط الكبرى إنهم سيتجنبون المنطقة.

ولم يهاجم الحوثيون أي سفن تحمل الغاز منذ أن بدأوا في مهاجمة السفن في منتصف نوفمبر الماضي، لكن إحجام قطر عن عبور الممر يسلط الضوء على الزيادة الحادة في المخاطر في أعقاب الضربات التي قادتها الولايات المتحدة.

وكانت هذه الدولة الخليجية - وهي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم - بين دولة قليلة من موردي الغاز التي تواصل استخدام البحر الأحمر وقناة السويس لإرسال الوقود إلى أوروبا، فيما تختار معظم صادرات الغاز الطبيعي المسال استخدام طرق أطول.

المصدر: "بلومبرغ"