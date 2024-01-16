خبير عسكري لـ"الخليج 365": أمريكا أعادت إحياء "داعش".. وإيران قامت بالرد المناسب

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح اللواء حسن، خلال حديثه لإذاعة "الخليج 365"، أن استهدافات داعش ازدادت مؤخرًا، فضلاً عن ازدياد التصعيد التركي ومعه الأمريكي في المنطقة، ولا يمكن النظر إلى ما يحدث إلا عبر لوحة متكاملة الأركان، وهو أمر استدعى ردًا يتناسب مع الخروقات التي قاموا بها، وهو تمامًا ما قامت به إيران عبر استهدافها المقرات الخاصة بـ"داعش" وإسرائيل التي ترعى التنظيم الإرهابي وأيضا الولايات المتحدة التي تحتل مناطق في المنطقة.

وأرادت إيران، كما يرى الخبير العسكري، إرسال رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أن لكل فعل ردة فعل تناسبه في القوة أو تفوقه أحيانا إذا كان الخطر سيتعاظم، دون أن تسمح لنفسها، والحديث هنا عن أمريكا، بأن تبقى تصرفاته دون رادع خاصة بعد دعمها المطلق لإسرائيل، مشددًا على أنه ألا يحق لأحد أن يظن أنه قادر على إشعال جبهة دون أخرى، فلا يمكن إشعال غزة دون أن ترد العراق واليمن وجنوب لبنان، وهو ما تواجهه اليوم أمريكا.

وأعاد الخبير حسن التذكير بما حصل في إيران قبل مدة، حيث تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي التفجيرين في كرمان في إيران، وراح ضحيتهما المئات من المدنيين، ولكن للمرة الأولى يأتي التبني متأخرًا، منوّهًا إلى أن أمريكا وإسرائيل تنصلتا مما فعلتا ودفعتا بـ"داعش" للاعتراف، وبالتالي فإن إيران كما يرى اللواء حسن، قامت بالرد على الأطراف الثلاثة وفي مواقع مختلفة.

وقالت الخارجية العراقية، في بيان لها، إن "جمهورية العراق أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الذي تعرضت له عدد من المناطق في أربيل، وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وتسبب بأضرار بالممتلكات العامة والخاصة"، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأكدت وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق اليوم، أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية كافة تجاهه بضمنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن"، مشيرةً إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قرر تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني للتحقيق في الهجوم وجمع المعلومات لدعم موقف الحكومة دوليًا وتقديم الأدلة والمعلومات الدقيقة".

وأعلن مجلس أمن كردستان العراق، في وقت سابق، مقتل 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين بجروح إثر قصف إيراني استهدف العديد من المناطق في محافظة أربيل شمالي البلاد.