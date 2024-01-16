الخليج اليوم .. مباراة القمة بين السعودية وعمان.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تتجه أنظار عشاق بطولة كأس آسيا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، صوب ملعب خليفة الدولي بمدية الريان القطرية، الذي سيكون مسرحا "للديربي" العربي المرتقب بين منتخبي السعودية وسلطنة عمان.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الأسترالي، شون إيفانز، صفارة بداية المواجهة بين الأخضر السعودي والأحمر العماني، في الساعة (17.30) بتوقيت غرينيتش، الساعة (20.30) بتوقيت السعودية، والساعة (21.30) بتوقيت سلطنة عمان.

ويلعب منتخبا السعودية وعمان في المجموعة السادسة (F) التي تضم أيضا منتخبي تايلاند وقيرغيزستان واللذين يقصان شريط مباريات هذه المجموعة اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة (14:30) بتوقيت غرينيتش، على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل.

تشكيلة المنتخب السعودي المتوقعة ضد عمان:

حراسة المرمى: راغد النجار

الدفاع: سعود عبد الحميد، حسان تمبكتي، علي آل بليهي، محمد البريك

الوسط: عبد الله الخيبري، عبد الإله المالكي، محمد كنو

الهجوم: سالم الدوسري، صالح الشهري، فراس البريكان

تشكيلة المنتخب العماني المتوقعة ضد السعودية:

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني

الدفاع: علي البوسعيدي – خالد البريكي – جمعة الحبسي – أحمد الخميسي

الوسط: جميل اليحمدي – عبدالله فواز – معتز صالح – أحمد الكعبي

الهجوم: عمر المالكي – محسن الغساني.

أما القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان اليوم، فهي:

اس اس سي سبورت 1 اتش دي (beIN ASIAN CUP 1)

بي ان سبورت آسيا 2 اتش دي (beIN ASIAN CUP 2)

بي ان سبورت آسيا 3 اتش دي (beIN ASIAN CUP 3)

أبو ظبي الرياضية آسيا 1 اتش دي

دبي الرياضية آسيا اتش دي

الكأس 1 إكسترا اتش دي (Alkass EXTRA One HD)

الكأس 2 إكسترا اتش دي (Alkass EXTRA TWO HD)

الرابعة 1 اتش دي

الرابعة 2 اتش دي

SSC1 HD

المصدر: وسائل إعلام