مصر تعلن دخول الصحفي وائل الدحدوح أراضيها لتلقي العلاج

- 1/2
- 2/2
دبي - محمود عبدالرازق - وعبّرت النقابة في بيان عن شكرها لـ"السلطات المصرية والأجهزة المختصة على استجابتها لطلبها بتسهيل دخول مراسل قناة "الجزيرة" وائل الدحدوح لتلقي العلاج".
وشددت النقابة مجددا على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، مثمنة الجهود المصرية في علاج الجرحى والمصابين الفلسطينيين.
وكان الدحدوح قد تعرض للإصابة في قصف إسرائيلي سابق، كما فقد عددا من أفراد عائلته إثر الحرب.
أمس, 16:01 GMT
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1400 إسرائيلي، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 24 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.