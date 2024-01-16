شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تعلن التوصل لاتفاق على إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين مساء اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل وتجمعات للفلسطينيين في عدة مناطق في قطاع#غزة.#اليوم

أخبار متعلقة بعد توسطها لإنهاء الحرب.. السودان يعلّق تعامله مع "الإيغاد" فلسطين.. الاحتلال يواصل قطع إمدادات الغذاء عن شمال قطاع غزة استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين مساء اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل وتجمعات للفلسطينيين في عدة مناطق في قطاع #غزة.#اليوم

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قطاع غزة

الدمام - شريف احمد - أعلنت الدوحة نجاح وساطة بالتعاون مع فرنسا، في التوصل إلى اتفاق بين فلسطين وإسرائيل -القائمة بالاحتلال-, بشأن إدخال المساعدات.ويشمل الاتفاق إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثراً وتضرراً، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع.وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، في تصريح اليوم، أن الأدوية والمساعدات سترسل غداً إلى مدينة العريش في مصر، على متن طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية، تمهيداً لنقلها إلى قطاع غزة.وأكد الأنصاري استمرار الجهود مع الشركاء الإقليميين والدوليين خلال المرحلة المقبلة، خاصةً في الجوانب الإنسانية والإخلاء الطبي في إطار الجهود القطرية لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.