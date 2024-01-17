قناة إسرائيلية: "أنفاق" غزة أكثر تطورا من تقديرات الجيش قبل دخوله القطاع

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن التعامل مع الأنفاق في غزة يتطلب وقتا أطول مما توقعه الجيش الإسرائيلي، قبل دخوله القطاع، وقبيل اندلاع عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة حماس، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني، أن تلك الأنفاق بدت أكثر طولا وأكثر تطورا من التقديرات التي كانت قبل دخول الجيش الإسرائيلي غزة، وأن الحرب البرية في مدينة خان يونس ستستغرق بضعة أسابيع إضافية على الأقل.

ومن جانبها، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن شبكة الأنفاق التي دشنتها المقاومة الفلسطينية في غزة فاقت التقديرات الإسرائيلية قبل الحرب مئات المرات.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي فوجئ بأن حجم شبكة الأنفاق في القطاع "يفوق تقديرات القادة العسكريين بنحو 600%"، وأن إجمالي طول أنفاق حركة حماس في قطاع غزة لم يصل إلى 400 كيلومتر فقط كما توقع الجيش سابقا، ولكنه وصل إلى ما بين 560 و720 كيلومترًا.

وتحت عنوان "5700 مدخل للأنفاق.. مئات الكيلومترات تحت الأرض"، أشارت الصحيفة إلى أن الجيش يقدر أن غزة فيها ما لا يقل عن 5700 مدخل للأنفاق، وأن نطاق وعمق ونوعية الأنفاق التي بنتها "حماس" أذهلت الجيش الإسرائيلي.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.