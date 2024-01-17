قناة إسرائيلية: "أنفاق" غزة أكثر تطورا من تقديرات الجيش قبل دخوله القطاع

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن التعامل مع الأنفاق في غزة يتطلب وقتا أطول مما توقعه الجيش الإسرائيلي، قبل دخوله القطاع، وقبيل اندلاع عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة حماس، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ومن جانبها، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن شبكة الأنفاق التي دشنتها المقاومة الفلسطينية في غزة فاقت التقديرات الإسرائيلية قبل الحرب مئات المرات.
وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي فوجئ بأن حجم شبكة الأنفاق في القطاع "يفوق تقديرات القادة العسكريين بنحو 600%"، وأن إجمالي طول أنفاق حركة حماس في قطاع غزة لم يصل إلى 400 كيلومتر فقط كما توقع الجيش سابقا، ولكنه وصل إلى ما بين 560 و720 كيلومترًا.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.