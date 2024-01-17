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انتهاك للسيادة وحسن الجوار.. الجامعة العربية تدين قصف أربيل

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واس - القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف اليوم عدداً من المناطق في أربيل، وأودى بحياة عدد من المدنيين.
وعد أبوالغيط، في بيان له اليوم، أن هذا السلوك مستهجن وانتهاك مدان لمبادئ السيادة وحسن الجوار، مؤكداً أن الاعتداء يُشكل تطوراً خطيراً على الساحة العراقية، ويرفع منسوب الخطر من اتساع رقعة الحرب الدائرة بالمنطقة.

جماعات خارجة عن القانون تقف وراء الاستهداف .. أعلن#العراق عن قصف #مطار_أربيل_الدولي، بطائرة مسيرة مفخخة مما أدى إلى وقوع إصابات وتعطيل عمل المطار#اليوم

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قصف أربيل

حذر الأمين العام من مغبة اعتبار العراق ساحة لتصفية الحسابات، مجدِداً تضامن الجامعة العربية مع الحكومة العراقية في الإجراءات التي تتخذها كافة، حفاظاً على سيادة العراق وأمنه واستقراره، وبما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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