شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاك للسيادة وحسن الجوار.. الجامعة العربية تدين قصف أربيل والان نبدء بالتفاصيل

جماعات خارجة عن القانون تقف وراء الاستهداف .. أعلن#العراق عن قصف #مطار_أربيل_الدولي، بطائرة مسيرة مفخخة مما أدى إلى وقوع إصابات وتعطيل عمل المطار#اليوم

للمزيد: https://t.co/A5EQygVvvf pic.twitter.com/saQTayRjoK— صحيفة اليوم (@alyaum) جماعات خارجة عن القانون تقف وراء الاستهداف .. أعلن #العراق عن قصف #مطار_أربيل_الدولي، بطائرة مسيرة مفخخة مما أدى إلى وقوع إصابات وتعطيل عمل المطار#اليوم

للمزيد: https://t.co/A5EQygVvvf pic.twitter.com/saQTayRjoK — صحيفة اليوم (@alyaum) December 26, 2023

قصف أربيل

الدمام - شريف احمد - دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف اليوم عدداً من المناطق في أربيل، وأودى بحياة عدد من المدنيين.وعد أبوالغيط، في بيان له اليوم، أن هذا السلوك مستهجن وانتهاك مدان لمبادئ السيادة وحسن الجوار، مؤكداً أن الاعتداء يُشكل تطوراً خطيراً على الساحة العراقية، ويرفع منسوب الخطر من اتساع رقعة الحرب الدائرة بالمنطقة.حذر الأمين العام من مغبة اعتبار العراق ساحة لتصفية الحسابات، مجدِداً تضامن الجامعة العربية مع الحكومة العراقية في الإجراءات التي تتخذها كافة، حفاظاً على سيادة العراق وأمنه واستقراره، وبما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.