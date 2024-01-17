الخليج اليوم .. هذه مراكز إطلاق الصواريخ الحوثية في اليمن.. وأهدافها المحتملة

الرياض - كتب موسى القحطاني - أثارت الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي اندلعت في 7 أكتوبر من العام الماضي، صراعا آخر في الشرق الأوسط. إذ بدأت جماعة الحوثي مهاجمة السفن في البحر الأحمر في نوفمبر، وصعدت هجماتها لاحقا.

ومع استمرار جماعة الحوثي في ​​هجماتها على الممرات الملاحية في البحر الأحمر، تدخلت القوات البحرية الأميركية والبريطانية لاعتراض صواريخ الحوثيين وطائراتهم بدون طيار.

نقلا عن shebaintelligence

ومع ذلك، تصاعد الصراع، وبدأت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في شن غارات جوية على أهداف في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

ومنذ نوفمبر، شكل الحوثيون خطراً شديداً على السفن. وتجنبت العديد من شركات الشحن البحر الأحمر، وأمرت سفنها بالإبحار عبر طرق آمنة أخرى.

وعلى الرغم من إنشاء تحالف عسكري متعدد الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة الشهر الماضي لحماية السفن التجارية، إلا أن تهديد الحوثيين لا يزال دون معالجة.

وبحسب تقرير لـ"شيبا انتلجنس" ShebaIntelligence يمتلك الحوثيون مراكز إطلاق صواريخ نشطة مطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وتمتلك هذه المراكز مستودعات صواريخ مؤقتة ضمن جغرافية معقدة. كما أن لديهم مخازن وممرات تكتيكية يمكنهم من خلالها نقل الصواريخ من المستودعات الاستراتيجية في إب وذمار وصنعاء وعمران وصعدة والبيضاء إلى مراكز الإطلاق. ومع ذلك، تم تفعيل مراكز إطلاق الصواريخ الجديدة.

ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان تفعيل مراكز إطلاق الصواريخ هذه تحضيراً لضرب أهداف أبعد من البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن بحسب الموقع.

ونشر موقع ShebaIntelligence خارطة تحدد في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون والتي تشكل مخازن استراتيجية للصواريخ والمناطق التي فيها مخازن تكتيكية للصواريخ وأهم المناطق التي تشكل مراكز لإطلاق الصواريخ.

‏وبحسب الخارطة فإن السلسلة الجبلية الوسطى الممتدة من صعدة إلى عمران وصنعاء وذمار وإب مخازن استراتيجية، بينما المحافظات الخلفية للساحل مثل حجة والمحويت وريمة يتم بناء مخازن تكتيكية للصواريخ فيها. هذا واعتبرت الخارطة المناطق الساحلية في حجة والحديدة والمرتفعات في تعز وصعدة وصحراء الجوف مراكز إطلاق للصواريخ.

إذن ما هي مراكز الإطلاق الجديدة التي تم تفعيلها والتي ذكرها موقع "ShebaIntelligence"؟

المركز (1): إطلاق الصواريخ باتجاه البحر الأحمر غرباً وشمالاً

لا يزال ساحل البحر الأحمر وجزره، وخاصة موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى واللحية وجزيرة كمران، في محافظتي الحديدة وحجة الخاضعتين لسيطرة الحوثيين، مركز الإطلاق الأول الذي تنطلق منه السفن.

كما أطلقت جماعة الحوثي صواريخ منها باتجاه إسرائيل شمال البحر الأحمر. كما تمتلك الجماعة مخزناً مؤقتاً للصواريخ في بعض المناطق مثل عبس والشعفار في حجة والقناوص والزيدية والدهي وباجل والدريهمي في الحديدة.

وفي الآونة الأخيرة، استعد الحوثيون لبناء مستودعات صواريخ احتياطية في المحافظات الجبلية المتاخمة لساحل البحر الأحمر، مثل حجة وريمة والمحويت وصعدة. ويتم نقل الصواريخ من مستودعاتها الاستراتيجية إلى مراكز الإطلاق.

المركز (2): إطلاق صاروخين باتجاه باب المندب جنوب البحر الأحمر

ويطل مركز الإطلاق الثاني على جنوب البحر الأحمر. ويمتلك الحوثيون مركز إطلاق صواريخ في جبال منطقة العماكي والمطار القديم في محافظة تعز. ويطل هذا المركز على المخا وباب المندب وجزيرة ميون بمسافة جوية لا تزيد عن 130 كلم.

وتعتبر المعسكرات والمواقع العسكرية في محافظتي إب وذمار مستودعات استراتيجية وتكتيكية، يمكنها ضمان وصول الصواريخ إلى مركز الإطلاق في الوقت المناسب.

المركز (3): إطلاق الصواريخ باتجاه خليج عدن

وتعتبر مرتفعات مكيراس بمحافظة البيضاء من أهم مراكز إطلاق الصواريخ حيث تطل على خليج عدن بمسافة جوية تصل إلى 70 كيلومتراً تقريباً. ويمكن لهذا المركز أن يهدد الممرات الملاحية في خليج عدن. وتعتبر المعسكرات الموجودة في مدينة رداع عاصمة البيضاء مستودعا تكتيكيا واستراتيجيا للصواريخ الباليستية والبحرية.