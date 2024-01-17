العراق يبحث مع "الناتو" إنهاء وجود قوات التحالف الدولي على أراضيه

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة الأنباء العراقية، جرى خلال اللقاء، بحث آفاق التعاون بين العراق وحلف الناتو، وسبل تعزيز الشراكة في المجال الأمني وتبادل المعلومات، وتتبع شبكات الإرهاب وكشف مصادر تمويلها.

كما ناقش الجانبان أيضا ملف إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق، وأهمية الاتفاق على خطوات تنفيذية لترتيب إنهاء مهمته، بما يضمن انتقالا سلسا لمهامه.

من جانبه، ثمّن السوداني جهود الناتو ودعمه العراق، خلال الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور دوليا)، وفي مجال تقديم المشورة وتدريب القوات الأمنية العراقية.

10 يناير, 12:14 GMT

وأكد السوداني أن "العراق لا يمانع في التعاون مع دول التحالف الدولي بمجال التسليح والتدريب والتجهيز، في إطار العلاقات الثنائية التي تجمع العراق وبلدان هذا التحالف".

بدوره، أكد ستولتنبرغ تطلّع الحلف نحو المزيد من التعاون المشترك مع العراق.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد أكد في وقت سابق، موقف حكومته "الثابت" في إنهاء وجود التحالف الدولي بعد أن "انتهت" مبررات وجوده في العراق.

وشدد على أنه "لن يكون هناك تفريط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض العراق وسمائه".